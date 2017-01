Go West, Ihr Genies! am 16.01.2017 um 22:45 Uhr im ERSTEN

Go West, Ihr Genies!: Stefan Groschupf wollte nicht gehen. Doch daheim in Halle sah er keine Chance. Sein Traum von der Big-Data-Firma scheiterte an der Bank, die seinen Kreditantrag abschmetterte. Fehlende Risikobereitschaft, mangelndes Vertrauen in die Kreativität – die deutsche Tech-Elite „flüchtet“ ins Silicon Valley. 50.000 Deutsche leben mittlerweile im Tal der Zukunft. Viele arbeiten an den Schaltstellen bei Google und Co. „Dieses Tal wäre nichts ohne die Deutschen“, so Datameer-Gründer Groschupf.

Diese Doku hat interessante Beispiele über Menschen mit Ideen, also vor allem deutsche, die mit eben diesen Ideen in Deutschland kein Gehör gefunden habe, in den USA aber groß damit rausgekommen sind. Dabei wird beschrieben, wie einfach es ist in den USA im Silicon Valley eine Firma zu gründen, eben eine Idee zu verwirklichen. In Deutschland werden einem da wohl mehr Hürden in den Weg gestellt als irgendwo anders. Ich selbst kann da ein Lied von singen, habe mich aber dennoch hier durchgesetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich fand diese Menschen die hier gezeigt wurden interessant und vor allem mutig, mutig ihre Leben komplett zu ändern und es in den USA zu versuchen, der Mut wurde belohnt. Schaut einfach mal rein, ich fand es ganz interessant.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★