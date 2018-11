Go hard or go home – Faszination Ultratriathlon ist ein Buch aus dem Sportwelt Verlag vom 15. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 29.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Go hard or go home – Faszination Ultratriathlon: Ultratriathlon mag verrückt klingen, dennoch oder gerade deshalb begeistern sich immer mehr Sportler dafür. Denn Wettkämpfe über die mehrfache Ironman-Distanz sind mehr als nur eine körperliche Herausforderung. Ultratriathlet Daniel Meier vermittelt in seinem Buch “Go hard or go home” die Faszination dieses Sports. Welche Motivation steckt dahinter? Sind Ultratriathleten wirklich verrückt? Und wie bereitet man sich auf ein solches Rennen vor?

Ich wusste, dass es die Disziplin Ultramarathon gibt in verschiedensten Formen, ich war damals immer begeistert davon wenn Christian Schiester berichtet. Auch wenn ich selbst kein Sportler bin finde ich es beachtlich was Menschen schaffen, wozu der menschliche Körper bereit ist. Deswegen wollte ich unbedingt mal in dieses Buch hinein schauen und habe bei meiner Recherche gelesen, dass es diesen Ultratriathlon sogar in 40-facher Ausrichtung gibt, der absolute Wahnsinn. Ich bin dann immer begeistert zu erfahren warum Menschen diese riesen körperliche Aufgabe überhaupt auf ich nehmen und fand dies Buch dabei sehr gut, denn Daniel Meier erklärt seine Beweggründe und zudem nennt man hier alles wissenswertes über Ultratriathlon. Ich kann euch, wenn ihr Sportler oder Interessierte seid sehr empfehlen einmal selbst reinzuschauen.

8,0 von 10 Marathon Läufen