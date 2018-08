Glücksorte von Maastricht bis Nimwegen: Fahr hin und werd glücklich ist ein Buch aus dem Droste Verlag vom 15. August 2018.

Glücksorte von Maastricht bis Nimwegen: Fahr hin und werd glücklich: Ein Erdbeerhimmel in Horst, Panoramablicke in Valkenburg, ein blühender Rosengarten in Venlo oder das kleinste Schloss der Niederlande in Roermond – Glücksorte finden sich in der Region zwischen Maastricht und Nimwegen an jeder Ecke! Die 80 schönsten Fleckchen hat Birgit Gerlach gesucht und gefunden. Alle Wohlfühlorte liegen zwar hinter der Grenze, aber trotzdem ganz nah an zu Hause. Und sie haben eines gemeinsam: Du fährst hin und wirst glücklich!

Im letzten Jahr hatte ich euch mal zwei Bücher aus der Reihe Glücksorte vorgestellt und war einfach nur begeistert. Begeistert weil ich gerne so Städtereisen mache übers Wochenende und immer mal wieder einen Blick auf verschiedene Städte werfe die ich interessant finde. Aktuell sind das Heidelberg und Maastricht, beides mega interessante Städte in die ich unbedingt mal reisen möchte in den kommenden Wochen oder Monaten. Dieses Buch hat die Lust dabei noch verstärkt, weil es eben genau Orte zeigt, Glücksorte eben, die sich zu sehen lohnt als Besucher. Ich habe mir bereits einige interessante rausgesucht und habe mittlerweile den Eindruck diese Stadt schon ein wenig zu kennen obwohl ich noch nicht da war, das kann ich daher einfach nur empfehlen.

8,0 von 10 wunderschönen Städten