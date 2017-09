Glücksorte in Köln & Hamburg: Fahr hin und werd glücklich sind Bücher mit Reisetipps aus dem Droste Verlag von 2017.

Glücksorte in Köln & Hamburg: Fahr hin und werd glücklich: Süße Törtchen in Nippes, Kronleuchter in der Kanalisation, eine Wohngemeinschaft im Belgischen Viertel, die Gemüse-Parzelle in Dellbrück – in Köln glücklich zu werden ist mit „Glücksorte in Köln“ ganz leicht. Gleich 80 bezaubernde Orte hat Melanie Brozeit in der Domstadt aufgespürt.

Wer in Hamburg das Glück sucht, findet es – manchmal auch an Stellen, wo man es nicht vermutet. Für den gelungenen Reiseführer „Glücksorte in Hamburg“ hat Cornelius Hartz 80 Orte für alle Glückssuchenden in der Hansestadt ausgewählt.

Zwei tolle Bücher, ich muss aber erst kurz erklären, warum ich genau diese beiden vorstelle. Zum einen wohne ich etwa 2 Stunden von Hamburg entfernt, ganz im Norden, Hamburg ist die größte Stadt hier in der Nähe, so bin ich einige Male im Jahr dort und verbringe da meine Freizeit. Zuletzt war ich dort im Zoo, außerdem wohnt die Tochter meiner Freundin in Hamburg und da ist auch immer was zu tun. Zum anderen wollte ich Köln haben, weil ich großer Fan vom 1. FC Köln bin und ab und an Wochenenden dort verbringe. Ich kenne mich in Köln aber kaum aus, deswegen war ich froh das es ein Buch über Köln aus dieser Reihe gibt, genau wie eines über Hamburg.

Beide Bücher sind klasse und haben tolle Tipps parat, manche richtig guten Geheimtipps wie Flohmärkte und so etwas in der Richtung. Ich kann euch sehr empfehlen zuzuschlagen, denn mit diesen Büchern erlebt ihr in beiden Städten ordentlich was, perfekt für jeden kleinen Urlaub.

8,5 von 10 Urlaubszielen