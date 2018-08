Glücksorte in Heidelberg: Fahr hin und werd glücklich ist ein Buch aus dem Droste Verlag vom 15. August 2018.

Glücksorte in Heidelberg: Fahr hin und werd glücklich: Hier zeigt sich die schöne Stadt am Neckar von ihrer glücklichsten Seite. Denn die 80 verführerischen Glücksorte, die Katja Edelmann in Heidelberg aufgespürt hat, verzaubern jeden. Französische Küchlein unter alten Bäumen schlemmen, erfrischende Weinschorle in blühenden Gärten schlürfen oder Naturschauspiele an den zwei Hausbergen mit verzaubernden Lichteffekten genießen – Heidelberg weiß, wie man Einheimische und Touristen glücklich macht.

Im letzten Jahr hatte ich euch mal zwei Bücher aus der Reihe Glücksorte vorgestellt und war einfach nur begeistert. Begeistert weil ich gerne so Städtereisen mache übers Wochenende und immer mal wieder einen Blick auf verschiedene Städte werfe die ich interessant finde. Aktuell sind das Heidelberg und Maastrich, beides mega interessante Städte in die ich unbedingt mal reisen möchte in den kommenden Wochen oder Monaten. Dieses Buch hat die Lust dabei noch verstärkt, weil es eben genau Orte zeigt, Glücksorte eben, die sich zu sehen lohnt als Besucher. Ich habe mir bereits einige interessante rausgesucht und habe mittlerweile den Eindruck diese Stadt schon ein wenig zu kennen obwohl ich noch nicht da war, das kann ich daher einfach nur empfehlen.

8,0 von 10 wunderschönen Städten