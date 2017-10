Gloria Glühwürmchen – Gutenachtgeschichten aus dem Glitzerwald ist ein Kinderbuch aus dem Loewe Verlag von 2017.

Gloria Glühwürmchen – Gutenachtgeschichten aus dem Glitzerwald: Hallo, ich bin Gloria. Gloria Glühwürmchen, um genau zu sein. Mit meiner besten Freundin Lilly Belle erlebe ich die besten Abenteuer. Mein größter Wunsch ist es, mit ihr ans Meer zu fliegen. Aber dafür muss ich noch fleißig trainieren. Das Fliegen und das Glühen. Glühen kann ich schon richtig gut, aber gleichzeitig zu leuchten und zu fliegen ist ganz schön schwer, kann ich euch sagen! Komm mit und begleite Gloria und Lilly auf ihrer ereignisreichen Reise zum Meer. Ob es dem kleinen Glühwürmchen dort besser gefällt als zu Hause im Glitzerwald?

Ein richtig bezauberndes Buch, wenn ich ehrlich bin. Das ist so eine süße Geschichte, vorwiegend für Mädchen geschrieben, die sich super eignet um als eines der ersten eigenen Bücher durchzugehen. Also als eines der ersten Bücher, die eure Kinder selbst lesen werden. Denn der Text ist einfach gehalten, es ist nicht zu viel und es ist gepaart mit richtig schönen Illustrationen, die auch zu der Geschichte passen. Auch sind das an der Menge genau die richtigen und so macht das Buch einfach Spaß, weil man schnell mit einer Seite durch ist und so als Kind den Leseerfolg auch sofort spürt. Dazu ist die Geschichte noch sehr süß geschrieben, alles in allem eine runde Sache, die ich euch hiermit sehr empfehlen kann. Lasst eure Kinder einfach mal selbst ein Auge reinwerfen, es lohnt sich.

8,5 von 10 hellen Glühwürmchen