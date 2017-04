Giro Gelato: Auf der Suche nach dem besten Eis der Welt: Zum Dahinschmelzen: „Giro Gelato“ ist das Eisbuch für den Kurzurlaub zu Hause! Melanie Zanin hat sich auf die Spuren ihres Vaters begeben, der in den 1980er Jahren mit seinem VW-Bus aus Italien nach Deutschland kam und in Düsseldorf seine eigene Eisdiele aufmachte. Mit der Kamera hat sich Melanie Zanin auf die Suche nach dem besten Eis der Welt gemacht, knipste Eisdielen von Düsseldorf über München und Innsbruck bis nach Mailand und Bologna, Kinder mit schokoverschmierten Mündern, sämtliche Plastiklöffel-Varianten, die ihr in die Finger kamen, Servietten, Waffeln, Eisberge. Manuel Weyer hat zu den Sehnsuchts-Fotos 40 Eisrezepte kreiert, vom Klassiker über Exotik-Varianten bis hin zu Granitas und Sorbets. Nicht für alle Rezepte wird eine Eismaschine benötigt – so steht dem selbstgemachten Eisgenuss für daheim nichts im Wege!

Jetzt zum Frühling und zum kommenden Sommer ein tolles Buch. Wer mag kein Eis? Ich liebe Eis, ich könnte jeden Tag Eis essen, aber nicht jedes, ich habe da einen sehr speziellen Geschmack. Dies Buch hat aber tolle Rezepte parat zum selbermachen, oh Gott, zb. ein Pistazieneis, ich würde es am liebsten sofort nachmachen als ich es gelesen und die Bilder dazu gesehen habe. Dazu gibt es immer wieder Informationen, die ich so halb interessant fand, mein Hauptaugenmerk lag eben auf den Rezepten, weil ich schon sehr lange mit dem Gedanken auch spiele mir eine Eismaschine zu kaufen um selbst Eis zu machen. Der Wunsch danach hat sich mit diesen Rezepten verstärkt. Schaut aber einfach selbst mal in dieses Buch, ich wette ihr kauft euch bei den leckeren Rezepten auch eine Eismaschine.