Gintama – Live-Action-Movie ist ein Film mit u.a. Shun Oguri, Masami Nagasawa und Takayuki Yamada von KSM aus dem Jahr 2017.

Gintama – Live-Action-Movie: Katsura Kotaro wird nach der Begegnung mit einem mysteriösen Schwertkämpfer vermisst und so beauftragt Elizabeth, seine wortkarge Kameradin, die Alles-Agentur, um ihn aufzuspüren zu lassen. Während Shinpachi und Kagura sich auf die Suche nach Katsura begeben erhält Gintoki einen neuen Auftrag: Das gestohlene Schwert Benizakura zu finden. Außerdem machen sich die Drei, die dauernd an Geldknappheit leiden, auf die Jagd nach Hornkäfern. Denn diese können äußerst lukrativ weiterverkauft werden. Und zu guter Letzt heißt euch der dümmste Samurai im Universum in seinem Kuriositätenkabinett willkommen!

Der Live-Action-Movie orientiert sich an der Handlung der erfolgreichen Anime-Verfilmung „Gintama – The Movie“. Vermeintliche Riesen-Käfer, ein gelangweilter Samurai und ein verschwundener Kamerad…es heißt wieder alles oder nichts für das Traum-Trio Gintoki, Shinpachi und Kagura!

Den Anime Gintama hatte ich mal gesehen, habe aber nur noch dunkle Erinnerungen daran gehabt, als dieser Live-Action-Movie herausgekommen ist wollte ich unbedingt sehen wie man das mit einer Anime Vorlage umsetzt. Ich war sehr überrascht. Die Kostüme und Effekte waren sehr einfach gehalten, fast wirkte dieser Film wie eine Parodie auf Gintama, was ich eigentlich ganz unterhaltsam und lustig fand zum Anfang. Im späteren Verlauf wurde das dann irgendwie ermüdent, ich konnte dem Film dann nicht mehr sehr viel abgewinnen leider. Mir war es dann doch zu speziell, was nicht heißen soll das er schlecht war. Ich kann euch da empfehlen selbst mal reinzuschauen und euch ein eigenes Bild zu machen, vielleicht gefällt euch ja die Umsetzung.

6,0 von 10 Holzschwertern