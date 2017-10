Gin: Alles über Geschichte, Herstellung, Sorten und Marken ist ein Buch aus dem AT Verlag von 2017.

Gin: Alles über Geschichte, Herstellung, Sorten und Marken: Kennt ihr Gin? Sicher als Gin Tonic oder als Teil von Martini. Gin wird aus Wacholderbeeren gemacht. Das sind die beiden Dinge die ich vor dem Buch wusste. Ich habe Gin im Martini kennen gelernt als ich so um die 17 oder 18 war. Das ist auch schon wieder 20 Jahre her, Wahnsinn. Damals war das irgendwo im Angebot und ich dachte „Kauf das mal“. Hat mir auch geschmeckt, seit dem trinke ich gerne mal Gin in seinen Formen und musste dies Buch dann letztendlich auch haben, als ich es sah.

Das Buch erklärt was Gin überhaupt ist, was es mit den Botanicals den zusätzlichen Aroma-Inhalten jedes Gins auf sich hat und wie Gin hergestellt wird. Nachdem es die sich über Jahrhunderte erstreckende Geschichte des Gins erzählt hat, stellt das Buch ausserdem die wichtigsten Gin-Marken der Welt vor und gibt wissenswerte Informationen zu den Gin-Destillerien und dem Geschmack der jeweiligen Gin-Sorten.

Ich fand das zum einen sehr interessant und zum anderen auch sehr interessant geschrieben bzw. bebildert. Das Buch wirkt sehr hochwertig und gehört in das Regal eines jeden Gin Trinkers. Schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 Gin Tonics