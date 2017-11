Gilded Reverie Lenormand: Das Buch ist ein Buch aus dem Königsfurt-Urania Verlag von 2017.

Gilded Reverie Lenormand: Das Buch: Endlich: Das Buch zum Kult-Lenormand! Dieses farbige, reich bebilderte Buch von Ciro Marchetti präsentiert zu jeder Karte wissenswerte Hintergründe und praktische Deutungen fürs Kartenlegen. Illustrierte Kapitel zur Geschichte des Lenormand und ausführliche Hinweise zu zahlreichen Legemustern ergänzen dieses ‚Gesamtkunstwerk‘ und machen es zu einer wahrhaft traumhaften Einführung in den Gebrauch des Lenormand-Orakels. Das Buch zum Gilded Reverie Lenormand-Kartendeck, das innerhalb kürzester Zeit Kultstatus erreicht hat.

Diese Gilden Reverse Lenormand Karten sind so eine Art Tarot, die mittlerweile an die 200 Jahre alt sind und nun neu aufgelegt wurde. Dieses Buch erzählt dann nicht nur den Hintergrund dieser Karten sondern auch deren Geschichte. Da ich mich mich mit diesen Karten bisher noch nicht so wirklich auskannte fand ich das wirklich spannend, für Kenner wird ein Set aus Karten und Buch wohl ein Highlight sein. Des weiteren bildet das Buch auch alle Karten aus dem Deck ab. Es erklärt die einzelnen Karten dann nicht nur bis ins kleinste Detail, das Buch zeigt auch wie man diese legt, da gibt es dann auch noch sehr viele Besonderheiten zu beachten. Ich möchte nicht beurteilen ob diese Karten nun wirklich einen Sinn machen, da hat jeder zweifellos eine eigene Meinung, ich kann nur so viel beurteilen. Das Buch war sehr detailliert und die Karten sehr hochwertig, ich kann euch empfehlen sie euch einfach selbst mal anzuschauen, ich fand die Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, sehr spannend. Probiert es doch auch einfach mal aus.

7,0 von 10 tarot Karten