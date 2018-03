Gigaset GS270 plus 5,2 Zoll Smartphone mit Android 7.0 ist ein leistungsstarkes und günstiges Smartphone für Jedermann.

72 Bewertungen Gigaset GS270 plus Smartphone (13,3 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 32 GB Speicher, Android 7.0) grau Mobiltelefon – Display 13,3 cm / 5,2" IPS-Display (1920 x 1080 px, 424ppi, 2,5D-Glas); Fingerabdrucksensor (5 Funktionen - Entsperren; Kurzwahl; Apps starten; fotografieren; Smart Draw)

Handy - 13 MP Kamera / Auto Focus, LED Blitz (5 MP Frontkamera mit Panorama, Beauty, Bild in Bild Modus, Gestensteuerung ersetzt Tippen auf Auslöser)

Dual-Sim Handy - LED Anzeige (für SMS; Anrufe; Ladezustand) Zusätzliche Sicherheit - Handy mit Fingerprint - Sensor; Prozessor (Octa-Core 1,5 GHz); 3GB RAM

Akku - 5000 mAh (Li-Polymer-); 4G LTE Cat 6 Datenverbindung (inkl. Voice over LTE - VoLTE); Navigation, A-GPS, GPS, WiFi und UKW Radio; Slot für 128 GB Zusatzspeicher

Lieferumfang -Gigaset GS270 plus - Smartphone ohne Vertrag; für 2 SIM Karten; Ladegerät; USB-Kabel; Köpfhörer; Anleitung; Gewicht 160g - grau

Gigaset GS270 plus 5,2 Zoll Smartphone mit Android 7.0: Ich möchte euch heute eine Smartphone Alternative vorstellen, die es fast mit den ganz guten aufnehmen kann, das Gigaset GS270 plus. Irgendwie war ich selbst von dem Preis überrascht, den ich auf Amazon gefunden habe, denn wenn man sich die Spezifikationen mal anschaut, kann das Gigaset Smartphone es locker mit vom Preis her höher angesiedelten Telefonen aufnehmen. Beispielsweise der Octa-Core 1,5 GHz Prozessor ist durchaus auch in teureren Smartphones verbaut, genau wie der Ram.

Wenn man sich die Preise anderer Hersteller anschaut bin ich auf das Ergebnis gekommen, dass manche ein Smartphone mit ähnlichen Spezifikationen sogar für 400 EUR verkaufen, man bekommt also für sein Geld hier eine wirklich gute Leistung. Das Gigaset Smartphone kann auch alles was andere so können und hat für den Preis sogar einen Fingerabdruck-sensor dabei, das kennt man sonst auch nur von teureren Modellen. Die Kamera ist ausreichend für normale Bilder, klar, mit der Kamera vom neuen iPhone kommt diese nicht mit, ist mit 13MP aber auch keine schlechte. Die Bilder sehen schon gut aus, für hier und da mal einen Schnappschuss super geeignet. Die 5MP Frontkamera macht ausreichend gute Selfies und der Bildschirm ist mit HD Auflösung auch toll geworden.

Ich würde dieses Smartphone wirklich als Smartphone für Jedermann betiteln, denn es bietet sehr viel für einen angemessenen Preis. Nicht einmal 200 EUR für dieses ist ein absolutes Schnäppchen und super geeigent für alle die von euch, die schon eine gewisse Qualität haben wollen, dafür aber keine 1000 EUR ausgeben möchten. Natürlich muss man dann hier- und da Kompromisse machen, die sind aber bei weitem nicht so schlimm wie bei anderen Modellen in derselben Preisklasse. Ich bin mit dem Gigaset GS270 plus sehr zufrieden, ich nehme es gerne in die Hand, es fühlt sich toll und hochwertig an, probiert es doch einfach selbst mal aus.

9,0 von 10 Leistungsstarken und günstigen Telefonen