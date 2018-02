Gigaset C430A Telefon mit TFT-Farbdisplay ist ein Telefon mit Dect-Telefon – mit Anrufbeantworter – Freisprechfunktion von Gigaset.

Angebot 2962 Bewertungen Gigaset C430A Telefon - Schnurlostelefon / Mobilteil - mit TFT-Farbdisplay / Dect-Telefon - mit Anrufbeantworter - Freisprechfunktion - Analog Telefon - Schwarz Desktop Phone; HD Voice Sprachqualität; Lautstärke für Hörer und Freisprechen einstellbar; mit 30 Melodien und Anschluss für Kopfhörer / Headset

Einfaches Telefon; Adressbuch für 200 Kontakte; Wahlwiederholung 20 Nummern; Programmierbare Kurzwahl - Tasten; Babyphone; Kalender; Wecker; Telefonkonferenz / Weiterleitung

Design Telefon - Beleuchtetes Farbdisplay - gute Lesbarkeit; starker Kontrast; Anzeige von Datum / Uhrzeit; Anrufanzeige - viele weitere Funktionen (siehe PDF Produktdatenblatt)

Festnetztelefon - Sprechzeit bis 14h; Stand-by bis 320 Std; Anrufbeantworter - mit 30 Min Aufnahme; Reichweite ca 50m / im Freien ca 300m; Mobilteil 110g; Dect Telefon

Lieferumfang - Telefon; Gigaset C430A; Basisstation; Mobilteil C430H und Ladeschale; 230V Netzteil; Telefonkabel; NiMH Akkus; Anleitung; in schwarz / silber

Gigaset C430A Telefon mit TFT-Farbdisplay: So einzigartig wie Sie – das unkomplizierte, moderne Design des Gigaset C430 A Festnetztelefons passt sich ganz Ihren Wünschen an. Es bietet zwei ansprechende Hintergrund-Farbschemen für das 1,8-Zoll-Farbdisplay. Selbst der Bildschirmschoner, das Klangprofil und spezielle Klingeltöne für bestimmte Kontakte lassen sich individuell einrichten.

Ihr kennt das bestimmt, das eigene Telefon ist schon in die Jahre gekommen und macht so langsam komische Dinge. Meines auch, so hat es manches Mal echt gut geklungen und dann hin und wieder ganze Gespräche lang so gar nicht. Die anderen Teilnehmer waren dann zu leiser. Aufgelegt, wieder angerufen und es ging. Das war eigentlich das nervigste an meinem Telefon.

So war ich also diese Tage auf der Suche nach einem neuen Telefon und habe unzählige Hersteller und deren Telefone verglichen, bis ich schließlich bei dem Gigaset C430A hängen geblieben bin, denn es erfüllt alle Kriterien, die ein Telefon in meinen Augen haben muss und ist vom Preis her absolut erschwinglich und fair gestaltet.

Für mich ist es wichtig, dass ich auf einen Blick erkenne ob jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat oder ob ich Anrufe in Anwesenheit hatte. Das Telefon muss dabei nicht zu penetrant blinken, dass ich mich belästigt fühle, wenn ich mal nicht sofort schaue. Das schafft das Gigaset C430A. Es blinkt unauffällig, wenn man also nicht direkt drauf schaut bekommt man es nicht mit, das gefällt mir sehr gut. Außerdem hat es ein kleines Display für die Anzeige der Anzahl an verpassten Nachrichten.

Kalender und Wecker hat es auch, brauch ich aber nie, spannender ist die Anzahl der möglichen Kontakte und die beträgt 200. Also da bekomme ich alle unter und habe noch reichlich Platz. Das ist mir auch immer sehr wichtig, denn ich kann mir mehr als eine Nummer nicht am Stück merken, meistens nicht einmal das.

Das wichtigste aber ist die Qualität, die ist super. Alles ist sehr klar, die Lautstärke ist genau richtig einstellbar, da gibt es nichts zu meckern. Lediglich die runde Form des Telefon-Rückens ist etwas unvorteilhaft für alle die, die sich das Telefon gerne mal zwischen Schulter und Ohr klemmen, denn da hat man durch das abgerundete kaum halt. Leider mache ich das oft, dass ich Dinge nebenbei mache, wenn ich privat telefoniere, beispielsweise abwaschen. Beim ersten Telefonat ist es mir fast ins Wasser gefallen, da muss man extrem vorsichtig sein. Dennoch bin ich begeistert von diesem Telefon und habe mein altes bereits weggeschmissen. Wenn ihr auch auf der Suche nach einem neuen Telefon seid, dann kann ich euch sehr empfehlen dieses einmal selbst anzuschauen.

8,5 von 10 Mobilteilen