Gier nach neuen Bildern: Flugblatt, Bilderbogen, Comicstrip ist ein Buch aus dem Theiss Verlag von 2017.

Gier nach neuen Bildern: Flugblatt, Bilderbogen, Comicstrip: Seit Beginn des Buchdrucks wurde das neue Medium nicht nur für die weite Verbreitung von Texten genutzt, sondern gleichfalls auch und von Anfang an für die Produktion von Bildern in hoher Auflage: Politische Propaganda oder satirische Karikatur: die schiere Lust an Sensationen und Katastrophen wurde und wird auf diese Weise in hohen Auflagen befriedigt. Von Cranachs ‚Papstesel‘ bis zu ‚Kohlzilla‘ auf dem Titanic-Cover: Die Wirkung und Bedeutung grafischer Flugblätter und Karikaturen ist heute so relevant wie zur Zeit der Reformation.

Soll ich mal ehrlich sein? Ich hätte gedacht, dass es zb. politische Satire erst zu unserer Zeit gibt. Das früher der Staat so konsequent war, dass man sich das einfach auch nicht getraut hat. Mit diesem Buch musste ich aber feststellen, dass es politische Satire aber schon viel früher gab, lachen musste ich über die Flugblätter aus dem 19. Jahrhundert. Ich bin aber insgesamt sehr beeindruckt von diesem Buch, das mir vieles neues gezeigt hat, denn ich war mir nicht darüber bewusst was man früher hat alles drucken lassen, nachdem man die Möglichkeit dazu hatte. Wer darüber hinaus noch alte deutsche Schriften lesen kann, ich kann es nur ein wenig, der wird mit den alten Zeitungen, Schriften, Drucken, Blättern etc. einen riesen Spaß haben. Nichts bietet einen so tollen Einblick in damalige Zeiten wie Schriftstücke, klasse, schaut unbedingt selbst einmal hinein.

8,5 von 10 politischen Karikaturen