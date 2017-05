Gewinnspiel zum Muttertag mit Anne Geddes. Small World

Am 14. Mai ist Muttertag, für Mütter ein wohl sehr wichtiger Tag, weil sich da die Kinder einmal bedanken können für das was Mütter so alles leisten. Ich möchte euch kurz eine Anekdote erzählen. Als ich so 12 oder 13 Jahre alt war hatte ich meine Mutter gefragt was sie sich zum Muttertag wünsche, sie sagte nichts, ich solle nichts besorgen und das tat ich auch. Wie sich später herausgestellt hat ein großer Fehler. Ihr könnt euch vorstellen dass darüber heute gelacht wird, damals war ich eben sehr darauf bedacht zu hören was man mir sagt und nicht zwischen den Zeilen zu lesen.

Ich hoffe ihr macht eurer Mutter, sofern ihr noch eine habt ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit, denn man weiß nie wie lange man etwas von diesem Menschen noch hat. Übrigens, der Taschen Verlag hat uns zum Muttertag eine Kleinigkeit geschickt, die ich an euch verlosen darf, ein tolles Buch mit wirklich tollen und teils saukomischen Bildern von Kindern.

Anne Geddes. Small World: Mit ihren originellen Porträts von Babys und werdenden Müttern wurde Anne Geddes zu einer der populärsten Fotografinnen der Welt und hat seit den frühen neunziger Jahren Millionen Menschen berührt und zum Schmunzeln gebracht. Diese leinengebundene, großformatige Karriererückschau veranschaulicht Geddes’ Wahlspruch, dass jedes Kind „geschützt, gehegt und geliebt“ werden muss, mit einer Fülle an Bildern – davon viele bisher ungesehen – sowie einem Aufklebermotiv.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 14.05.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.