Gesund beginnt im Mund: Der europaweit renommierte Zahnarzt Dr. med. dent. Hubertus von Treuenfels legt den ersten Gesundheits-Ratgeber über das faszinierende und weitgehend unbekannte Wechselspiel von Mund, Körper und Seele vor. Er lädt uns ein auf eine spannende Reise in das Schlüsselorgan Mund, liefert anschauliche Erklärungen und schildert verblüffende Fallbeispiele rund ums Thema Zähne und Mundhygiene aus seiner jahrzehntelangen Praxisarbeit. Damit gibt Hubertus von Treuenfels konkrete Hilfe zur Selbsthilfe und ein Werkzeug, um einen großen Teil seiner Gesundheits-Fürsorge und Heilung selbst in die Hand zu nehmen.

Ein ziemlich interessantes Buch. Ich hätte ja nie geglaubt für was alles der Mund eigentlich zuständig ist und wofür er überhaupt noch gut ist. Ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht, schon über banale Dinge nicht wie die Frage warum uns vor dem Essen der Speichel im Mund zusammenläuft. Eigentlich ganz einfach, das Essen wird so im Magen besser vorverdaut, die Enzyme im Speichel sorgen dafür. Wenn man sich das mal genau vorstellt ist das eigentlich ziemlich krass, was der Mund alles kann. Der Zahnarzt Dr. med. dent. Hubertus von Treuenfels weiß aber noch allerhand mehr interessantes zu berichten, ich kann euch das Buch sehr empfehlen, einziger Kritikpunkt ist die blaue Schrift, warum blau? Das hat mich irritiert beim lesen.