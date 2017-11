gesternheutemorgen ist das neuste Programm von Urban Priol und Random House Audio aus dem Jahr 2017.

gesternheutemorgen von Urban Priol: Nachdem Urban Priol über drei Jahrzehnte deutsche Geschichte bühnentauglich begleitet hat, lässt er in seinem neuen Programm Kabarettklassiker neu aufleben. Eingebettet sind sie in Priols Markenzeichen: Das tagesaktuelle Sofortverwursten irrster Irrungen und Wirrungen. Dabei schießt der Pointen-Cowboy des politischen Kabaretts stets locker aus der Hüfte und immer so schnell, wie es ihm der noch heiße Lauf der Geschichte ermöglicht. Neben dem Heute, das morgen schon ein Gestern sein wird, gönnt sich der Spötter auch einen spekulativ-utopischen Ausblick auf die Zukunft.

Ich will ehrlich sein, bis vor kurzem kannte ich Urban Priol noch gar nicht, irgendwie ist er bisher völlig an mir vorbei gegangen, wobei ich auch sagen muss, das ich mich erst seit wenigen Monaten für Kabarett interessiere, bzw. Kabarett als Comedy-Form für mich entdeckt habe. Urban Priol ist dabei echt witzig, ich kam stellenweise gar nicht aus dem Lachen raus, vor allem immer dann wenn man auch ein bisschen nachdenken musste, was seine große Stärke ist, diese Dinge so zu verpacken, das man sich etwas anstrengen muss um manches Mal den Witz zu verstehen, ein toller Künstler. Wer ihn bereits kennt wird sowieso wissen was Sache ist, greift also ohne Bedenken zu, aber Vorsicht, das wird die Lachmuskeln ordentlich beanspruchen.

8,0 von 10 politischen Witzen