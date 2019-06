Gestatten, mein Name ist Cox ist eine Serie mit u.a. Günter Pfitzmann, Wolfgang Neuss, Paul Edwin Roth, Ellen Schwiers und Wolf Frees von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1961.

Gestatten, mein Name ist Cox: Die gutaussehende Elena Morrison (Ellen Schwiers) verschwindet spurlos auf geheimnisvolle Weise. Als Paul Cox (Günter Pfitzmann) sich auf die Suche nach ihr macht, gerät er zunächst selber in den Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Unterstützung bei der Suche erhält Cox von einem befreundeten Privatdetektiv und zwei Polizisten von Scotland Yard. Zusammen bestehen sie zahlreiche brenzlige Situationen während immer mehr Hintergründe zu Elenas Verschwinden ans Tageslicht kommen.

Die Fernsehserie war einer der großen Erfolge im deutschen Vorabendprogramm der 1960er Jahre – ein echter Straßenfeger! Die Musik stammt von Heinz Funk, der auch bei zahlreichen Edgar-Wallace-Filmen für die musikalische Untermalung sorgte. Der noch junge Günter Pfitzmann entsprach in der Rolle des frechen Mr. Cox mit seiner vorlauten und stets witzelnden Art nicht gerade dem damaligen Bild des strebsamen Bürgers, neben seinem unwiderstehlichen Charme jedoch machte gerade dies den Reiz aus, von dem die Kultserie auch über die Jahrzehnte nichts eingebüßt hat.

Günter Pfitzmann war, als diese Serie entstand, gerade mal so was um die Ende 30, also noch ein Junger Mann im meinen Alter. Ich kenne nur die Sachen aus den 80er Jahren von ihm und war ganz begeistert ihn mal in jüngeren Jahren zu sehen und vor allem dann in einer etwas ernsteren Rolle. Die Serie umfasst drei Staffeln und die erste kann man nun auf DVD kaufen, kann ich euch auch sehr empfehlen, mir hat die Serie sehr gefallen, wenn man ihr auch das Alter sehr anmerkt. Es war trotzdem ein Genuss Günter Pfitzmann in jüngeren Jahren zu sehen. Schaut also einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 Verbrechern auf der Spur