Gespenster Krimi: 12 – Der gehörnte Abt: Die Diagnose Krebs im Endstadium lässt den jungen Daniel verzweifeln. Gemeinsam mit seinen besten Freunden Aarón und Lucia möchte er einen letzten gemeinsamen Trip in das dichte spanische Waldgebiet Selva de Oza unternehmen. In der Tiefe der Wildnis wartet das unaussprechliche Böse auf sie. Bereit, aufzuerstehen, um die Welt in unermessliches Chaos zu stürzen.

Diese Folge, ich bin ja von der Serie im Allgemeinen sehr begeistert, fing klasse an. Fast ein wenig hart, also emotional, denn der Protagonist erfährt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Während die letzten Folgen mehr so in das Genre Krimi gingen, ging es hier dann im Verlauf der Geschichte gruselig weiter, ohne euch Details zu verraten, fand ich diese Folge gut. Mich hat zwar die Erzählerstimme etwas genervt, das klang sehr vorgelesen und gar nicht motiviert, aber etwas Kritik muss ja sein. Ansonsten kann man es wieder sehr gut hören, ist doch dann genau das richtige für die Oster Abende, hört also einfach selbst mal rein.