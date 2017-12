Geronimo ist ein Comic aus dem Splitter-Verlag von 2017.

Geronimo: Er ist eine der herausragenden Gestalten in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, und das ist umso bemerkenswerter, als er einer ihrer erbittertsten Widersacher war: Gokhlayeh, Kriegshäuptling und Medizinmann der Chiricahua-Apachen, besser bekannt unter dem Namen Geronimo.

Über Jahrzehnte verbreitete er Angst und Schrecken unter Siedlern wie Soldaten in Arizona und im Norden Mexikos, indem er immer wieder aus dem Hinterhalt zuschlug, sich aber stets trotz großer zahlenmäßiger Unterlegenheit einer Festsetzung entzog. Letztlich ein verzweifelter Kampf, denn die Apachen sahen sich im 19. Jahrhundert zunehmend von zwei Seiten unter Druck gesetzt: Mexikaner wie Nordamerikaner drangen immer weiter in ihre angestammten Territorien vor und scheuten dabei weder vor Betrug und Verrat noch Mord und Totschlag zurück.

Dieser tragische Spät-Western schildert schonungslos Geronimos unerbittlichen Widerstand, und so aussichtslos er auch sein mochte, diese Jahre des Kampfes und des Ruhms machten aus ihm schon zu Lebzeiten eine Legende. Die nachträgliche Anerkennung der Sieger für einen ihrer größten Gegner.

Ein toller Comic, ich bin sehr begeistert, denn er erzählt nicht nur die großartige Geschichte von Geronimo, er ist auch noch richtig toll gezeichnet und ich habe gemerkt, wie ich die Geschichte nicht nur lese, sondern mir jedes Bild ganz genau betrachte, denn es stecken so viele Details in den Bildern, dass man eben immer was neues entdeckt und so habe ich Stunden vor diesem Comicband gesessen, ein Vergnügen das ich selten bei Comics habe. Ich kann euch also sehr empfehlen hier reinzuschauen, besonders dann wenn du Indianer-Fan bist, dann ist dieser Comic ein riesen Highlight.

8,5 von 10 Apachen