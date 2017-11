German Roamers – Deutschlands neue Abenteurer: Auf der Jagd nach dem besonderen Augenblick ist ein Buch aus dem DUMONT REISEVERLAG von 2017.

German Roamers – Deutschlands neue Abenteurer: Wild und einsam, märchenhaft schön, überraschend neu – durch die Linse der German Roamers verwandeln sich Deutschlands Landschaften in unwiderstehliche Schauplätze für echte Abenteuer. Das Kollektiv junger Outdoorfotografen durchstreift die schönsten Gegenden des Landes, gemeinsam, zu Fuß, mit Rucksack, Kajak und Zelt.

Was treibt sie an? Die Jagd nach der besonderen Stimmung, der perfekten Aussicht, dem unvergesslichen Moment. Die passionierten Instagrammer mit weltweit vielen Millionen Fans wurden Freunde im echten Leben und entwickeln ihre Ideen und Geschichten gemeinsam. Sie erzählen von einzigartigen Augenblicken in dichten Wäldern, auf schroffen Bergkuppen, an smaragdgrüne Gebirgsseen und bei Burgen, die aus Game of Thrones stammen könnten. Unverbrauchte Momentaufnahmen einer jungen Generation moderner Nomaden.

Wunderschöne Bilder, teilweise von Orten an denen ich selbst schon war, wie von Flüssen in Bremen oder Seen im Harz. Man sieht das jetzt noch einmal mit ganz anderen Augen und so sind Bilder dabei die ich minutenlang angeschaut habe und mir gewünscht habe die Situation selbst erlebt zu haben. Beispielsweise das Fischerboot bei einem aufziehenden Gewitter, das muss ein großes Highlight gewesen sein. Ich finde die Bilder und den Geschichten der Entstehung und der Anmerkungen richtig gelungen. Die Interviews mit den Fotografen fand ich okay, daran hatte ich nicht so ein großes Interesse, denn mich interessieren die Bilder, nicht die Fotografen. Aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, denn dies Buch ist wirklich grandios geworden, ich kann euch einen Blick hinein sehr empfehlen, ihr glaubt kaum was für schöne Stellen wir in Deutschland so haben.

8,0 von 10 wunderschönen Fotos