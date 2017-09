George Michael: Sein Leben 1963-2016 ist ein Buch aus dem Overamstel Verlag von 2017.

George Michael: Sein Leben 1963-2016: Die neue Biografie des weltweit beliebten Sängers, der unerwartet an Weihnachten 2016 verstarb. George Michael wurde mit großen Hits (u.a. Wake Me Up Before You Go Go , Last Christmas ) als Teil des Pop Duos Wham! in den 80er Jahren weltweit zum Teenie Idol. Nach dem Ende der Band setzte er seine Karriere mit Hits wie Faith , Freedom und Don´t Let The Sun Go Down On Me erfolgreich fort…

Ich brauche gar nicht weiter aufzählen wer George Michael war, jeder von euch kennt diesen Sänger, diesen Musiker, der nicht nur mich immer wieder begeistert hatte. Mich hat das damals geschockt, denn wie gesagt, ich fand er war ein toller Künstler, der es sein ganzes Leben lang nicht sehr leicht hatte, wie dieses Buch zu berichten weiß.

Hinter all seinen musikalischen Triumphen steckte eine komplexe Persönlichkeit, ein Mann, der mit Drogensucht und seiner homosexuellen Identität zu kämpfen hatte. Sowohl der frühe Krebstod seiner Mutter als auch der Verlust seines ersten Freundes durch eine Aidserkrankung, stürzten ihn in tiefe Depressionen, die ihn fortan begleiteten.

Das Buch erzählt seine Story, bietet einen Überblick über seinen Charakter und ist somit für jeden Fan ein Pflichtkauf. Schaut unbedingt mal rein.

8,0 von 10 Liedern in den Charts