George Michael: Sein Leben 1963-2016: Die neue Biografie des weltweit beliebten Sängers, der unerwartet an Weihnachten 2016 verstarb. George Michael wurde mit großen Hits (u.a. Wake Me Up Before You Go Go , Last Christmas ) als Teil des Pop Duos Wham! in den 80er Jahren weltweit zum Teenie Idol. Nach dem Ende der Band setzte er seine Karriere mit Hits wie Faith , Freedom und Don´t Let The Sun Go Down On Me erfolgreich fort. Hinter all seinen musikalischen Triumphen steckte eine komplexe Persönlichkeit, ein Mann, der mit Drogensucht und seiner homosexuellen Identität zu kämpfen hatte. Sowohl der frühe Krebstod seiner Mutter als auch der Verlust seines ersten Freundes durch eine Aidserkrankung, stürzten ihn in tiefe Depressionen, die ihn fortan begleiteten.

George Michael Sein Leben 1963 2016 gewährt Einblicke in sein Leben abseits des Scheinwerferlichts und beschreibt die beispiellose Karriere dieser außergewöhnlich talentierten und gleichzeitig tragischen Größe der Popmusik.

