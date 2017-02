Genuss bis zur Sucht? am 08.02.2017 um 21:00 Uhr im SWR

Genuss bis zur Sucht?: 1,8 Millionen Menschen gelten hierzulande als alkoholabhängig, mindestens 74.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen ihrer Sucht. Alkohol ist offenbar ein gefährlicher Stoff, der trotzdem in Deutschland überall und sehr günstig verfügbar ist. Denn Wein, Bier und andere Genussmittel sind natürlich auch fest verankert in der Fest- und Alltagskultur. Versuche, diese Droge und ihren Missbrauch einfach zu verbieten, sind immer wieder gescheitert.

Wo endet der Genuss und wo beginnt das Alkoholproblem? SWR-Reporter Kai Diezemann begibt sich auf eine Recherchereise, um zu testen, wo sein eigenes Limit liegt. Er spricht mit Ärzten und Wissenschaftlern, die die langfristigen Folgen von Alkohol erforschen. Er trifft Menschen, die an ihrer Sucht gescheitert sind. Und Menschen, die sich den Rausch, das Feiern mit Bier, Wein und anderen Alkoholika, einfach nicht verbieten lassen wollen. Wo liegt die Grenze, ab wann wird der Stoff gefährlich?

Ich hatte mir viel erwartet von dieser Doku, die dann letztendlich sehr oberflächlich war. Der Reporter hat in einer Szene Weißwein gesoffen um auf 0,5 Promille zu kommen nur um zu zeigen, dass die Reaktionen dann verkürzt sind. Aber nicht konsequent, denn obwohl man einen Vergleichstest nüchtern gemacht hat, hätten mich die genauen Zeiten unterschied interessiert. So bliebt es dann, irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Kann man schauen wenn sonnst nichts interessantes läuft, aber wirklich informativ war diese Doku zu keiner Zeit.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★