Geniale Giganten: Die Weisheit der Wale und Delfine ist ein Buch aus dem Theiss Verlag vom 24. September 2018.

Geniale Giganten: Die Weisheit der Wale und Delfine Janet Mann

Herausgeber: wbg Theiss in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten

Geniale Giganten: Die Weisheit der Wale und Delfine: Neben uns und unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, gelten Wale und Delfine als die intelligentesten Lebewesen auf der Erde. Schon die ersten Aufzeichnungen zeigen, dass Wale und Delfine keine gewöhnlichen Fische sind, sondern durch außergewöhnliche Klugheit bestechen. Sie haben die Fähigkeit Werkzeuge zu benutzen und sich selbst zu erkennen, sie kommunizieren mit komplexen Gesängen, sie pflegen vielschichtige soziale Beziehungen all dies macht sie zu ungemein faszinierenden Tieren.

Aber was wissen wir wirklich über diese Tiere? Und was bedeutet das für uns? Diesen Fragen geht Janet Mann in ihrem Buch auf den Grund und zeigt auf Basis der allerneuesten Forschung, zu welchen Sinnesleistungen Wale und Delfine fähig sind. Fesselnde Texte und mehr als 150 großartige Bilder und informative Grafiken lassen die Meeresbewohner lebendig werden. Tauchen Sie ein in die Welt der genialen Giganten der Meere.

8,5 von 10 Wassertieren