Genetik für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 14. Dezember 2011.

Genetik für Dummies Tara Rodden Robinson

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 2 (14.12.2011)

Taschenbuch: 392 Seiten

Genetik für Dummies: Die Genetik ist eine der Naturwissenschaften, deren Wissen am schnellsten wächst und deren Erkenntnisse ständig in Bewegung und in der Diskussion sind. „Genetik für Dummies“ erklärt, was überhaupt hinter diesem spannenden Thema steckt.

Die Autorin Tara Rodden Robinson erklärt die Grundlagen der Vererbungslehre wie die Mendelschen regeln, wie Zellen aufgebaut sind und sie sich teilen. Sie zeigt, wie die DNA aufgebaut ist, wie sie kopiert und richtig in Proteine übersetzt wird. Außerdem geht sie auf die Bedeutung der Genetik in der Humanmedizin ein, wie Genmutationen und Erbkrankheiten entstehen. Sie erläutert, was beim Klonen passiert und was sich überhaupt hinter dem Begriff Gentechnik verbirgt. Auch die heißen Themen wie Stammzellentherapie und der Einsatz der Genetik in der Rechtsmedizin werden behandelt.

