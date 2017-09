Generation Y – wie wir glauben, lieben, hoffen ist ein Buch von Neukirchener Aussaat aus dem Jahr 2017.

Generation Y – wie wir glauben, lieben, hoffen: Was beflügelt Christen um die 30? Wie bietet ihnen das Christentum Heimat? Wer ist Jesus Christus für sie? Lebt eine vernetzte Generation Glauben und Hoffnungen anders? Holt der Wunsch nach Gerechtigkeit sie aus der Reserve oder resignieren sie vor immer neuen Krisenherden?

In Interviews, Fragebögen, Liedtexten und Gedanken entsteht ein differenziertes und vielfältiges Bild der Generation Y – jener zwischen 1980 und 1999 geborenen Generation, die für ihr charakteristisches Hinterfragen (englisch Why = Warum) bekannt ist. Ein mutiges Statement der Hoffnung und ein Bekenntnis zum christlichen Glauben, an das wir uns schon mal gewöhnen können!

7,0 von 10 Christen