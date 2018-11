Genau jetzt! ist das neue Album von Wolfgang Petry und Na Klar (Sony Music) vom 30. November 2018.

Genau jetzt! Wolfgang Petry, Genau jetzt!

Na Klar (Sony Music)

Audio CD

Genau jetzt! von Wolfgang Petry: Auf seinem brandneuen Album GENAU JETZT! feiert er seine triumphale Rückkehr zum deutschsprachigen Schlager! Wolfgang Petry in absoluter Höchstform genau so, wie ihn seine Fans kennen und lieben! In neuer, alter Stärke präsentiert sich Wolfgang Petry schon gleich zu Anfang auf dem eingängigen Freundschaftssong KOMM WIR MACHENS NOCHMAL – die neue kreative Leitmaxime des nordrhein-westfälischen Top-Musikers, die sich auch im rockig-treibenden Titelsong von GENAU HIER, GENAU JETZT fortsetzt. Petry feiert sein neues (Schlager)Leben. Ob auf dem packenden Liebeslied GLÜCKLICH SEIN, dem beschwingt-augenzwinkernden LEONIE oder dem kraftvollen Mutmacher-Song WO SIND DENN ALL DIE HELDEN. Doch kein Licht ohne Schatten: Auf dem wütenden Befreiungsschlag GEH MIR AUS DEN AUGEN rechnet er mit einem geliebten Menschen ab, bevor sich Petry mit der Ballade CLOWN und dem eindringlichen 80 von seiner nachdenklichen Seite zeigt einem berührenden Stück über die Tücken des Älterwerdens, in das er ganz spitzbübisch einen tiefenentspannten Reggae-Part eingebaut hat.

Typisch Wolfgang Petry! Vervollständigt wird das Album von dem entschlossenen ICH ATME und der selbstironischen Fan-Hymne TOTAL VERRÜCKT, mit dem sich Wolle bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue auf seinem Weg durch sämtliche Höhen und Tiefen bedanken möchte. Wolfgang Petrys neues Studioalbum GENAU JETZT! ist ab 30.11.2018 überall als CD, Download sowie auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Zudem ist das Album erstmals als streng limitierte, handnummerierte Picture Vinyl erhältlich.

Ich habe mich Jahre auf die Rückkehr von Wolfgang Petry gefreut, auf sein neues Album. Ich wusste irgendwann wird es so sein und hatte dem Moment entgegen gefiebert, weil ich eben schon seit meiner Kindheit so ein riesen Fan bin. Das erste Lied “Wo sind denn all die Helden” knüpft an früher an, ein großartiger Song, den höre ich rauf und runter, ein Song, den man auch in 20 Jahren noch hören wird. Der Rest von dem Album ist gut und man kann es sich anhören, aber absolute Knaller waren, zumindest meiner Meinung nach, nicht weiter dabei. Wahrscheinlich fühle ich gerade ein klein wenig Enttäuschung, weil ich als Fan so große Erwartungen hatte, im Grunde aber übertrieben von mir, denn das Album ist solide und ein Hammertrack drauf enthalten, was will man eigentlich mehr? Hört am besten selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild von diesem Album.

8,5 von 10 Supermännern