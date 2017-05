Geister-Schocker: 69 – Die Nacht Der Giganten: In der Wüste von Nevada, nahe Las Vegas, errichtet der Paläontologe Sondstrup einen Vergnügungspark mit lebensecht nachgebildeten Dinosaurier-Skulpturen. Der Fotoreporter Craigh Sanders und seine Kollegin Betty sollen eine Reportage über das ungewöhnliche Projekt machen. Doch schon bald beschleicht die beiden ein seltsames Gefühl. Haben die grausigen Morde der letzten Nächte etwas mit dem Park zu tun? Es scheint als ob die Opfer riesigen Bestien in die Klauen geraten seien. Sind die Saurier-Modelle aus dem Park zu unheiligem Leben erwacht?

Die Vorlage zu diesem Hörspiel stammt von Wolfgang Hohlbein und hat schon einige Jahre auf dem Buckel, genauer gesagt weit über 20 Jahre, was ja aber nicht bedeutet, das es schlecht sein muss, ich fand es relativ spannend, hatte nur mit „Geistern“ in dem Sinne nichts zu tun, es war eher ein Krimi Hörspiel mit Jurassic Park Elementen. Kann man hören, war okay, aber ich hatte etwas schockierenderes erwartet, die Serie hat es sonst eigentlich besser drauf, es war mal ein angenehmer Ausflug, ich hoffe beim nächsten mal ist es wieder etwas schockierender.