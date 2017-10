Geheimes Verlangen ist ein Thriller mit u.a. Mira Sorvino, Cary Elwes, Christopher Backus und Katherine McNamara aus dem Jahr 2016.

Geheimes Verlangen: Veronica ist eine herausragende Psychologin, die ihre Karriere den politischen Ambitionen ihres Mannes Jake unterordnet. Dann lernt sie in einer Galerie den jungen verführerischen Künstler Victor kennen und verfällt dessen unbekümmertem Charme. Sie beginnt eine heiße Affäre mit ihm, die ein hemmungsloses Wochenende zur Folge hat. Victor beginnt daraufhin, sich mehr und mehr in das Leben von Jake und Veronica einzuschleichen und spätestens, als er sich an Tochter Lizzy heranmacht, muss Veronica erkennen, dass ihr erotisches Abenteuer einen dunklen Schatten obsessiver Leidenschaft über ihre Familie wirft: Sie muss sich von Victor trennen, bevor er ihre Familie endgültig zerstört …

Ein richtig gelungener Thriller mit einer großartigen Hauptdarstellerin Mira Sorvino, der man ihre Rolle zu jeder Sekunde abnimmt. Eine Szene war stark, als Viktor in der Praxis auftaucht, tolle Erotik und irgendwie total beklemmend. Von der Leistung der Darsteller bin ich sehr angenehm überrascht worden, auch wenn das Ende etwas weit hergeholt ist, ist der Film extrem gut geworden und sehr sehenswert.

Wer eher mal einen Liebesfilm sehen möchte dem kann ich empfehlen mal in Bis wir uns wiedersehen reinzuschauen, da ging es nicht ganz so wild her.

New York. Um ihrer Liebe neue Impulse zu geben, stürzen sich Erik (John Matton) und Joanna (Linnea Larsdotter) in ein Abenteuer und reisen gemeinsam nach Thailand. Nach ein paar Tagen erfährt Joanna, dass sich ein alter Freund nebst Begleitung unweit ihres Urlaubsortes aufhält. Sie beschließt, ihn zu besuchen. So setzt das Paar seinen Trip vorerst unabhängig voneinander fort. Als Joanna auf den besagten Freund David (Emrhys Cooper) trifft, ist dessen Freundin scheinbar kurzfristig abgereist…

7,5 von 10 heißen Affären