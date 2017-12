Geheime Operationen der Wehrmacht: Angriffspläne seit 1939 ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag von 2017.

Geheime Operationen der Wehrmacht: Angriffspläne seit 1939: Auch wenn der Zweite Weltkrieg wahrlich nicht arm an militärischen Operationen war, hatten Achsenmächte und Alliierte darüber hinaus noch wesentlich mehr geplant. Gabriele Faggioni nimmt sich in diesem Buch nun genau jenen militärischen Planungen an, die bei der Wehrmacht und ihren Verbündeten ab 1939 entstanden waren, teilweise sogar schon kurz vor der Ausführung standen, dann aber doch nicht realisiert wurden. Die Spanne reicht von der geplanten Invasion Großbritanniens und Maltas über die Pläne zur Besetzung der Schweiz bis hin zu Maßnahmen, um Anlandungen der Alliierten in Italien und Frankreich zu verhindern.

Der zweite Weltkrieg wird ja zur Genüge im TV gezeigt. Jeden Abend laufen irgendwo immer irgendwelche Dokumentationen mit irgendwelchem Schrott, den man schon hunderte Mal woanders gesehen hat. Das Thema ist so richtig nervig geworden in den letzten Jahren und dennoch gibt es Verlage, die sich dem Thema noch annehmen. Ich möchte sagen auf kreative Art und Weise annehmen, denn dies Thema ist nun wirklich nicht oft Geschichte gewesen. Eigentlich habe ich von diesen Geheimoperationen noch nie gehört und diese bieten mir eine ganz neue Sichtweise auf den zweiten Weltkrieg, der mit diesem Buch wieder etwas an Spannung gewonnen hat. Man erwischt sich wie man überlegt, wie der Krieg verlaufen wäre, wenn die ein oder andere Operation wirklich ausgeführt worden wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette, das weiß ich selbst, aber die Überlegungen und dieses neue Wissen machen Spaß. Schaut einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 geheimen Operationen