Geflüster im Schnee ist ein Buch von Michael Neugebauer Edition aus dem Jahr 2017.

Geflüster im Schnee: Drei Kaninchen und zwei Mäuse finden im Schnee einen Teddybären. Traurig schaut er aus, finden sie. Hier in der Kälte wollen sie ihn nicht liegenlassen, also packen sie ihn in einen kleinen Ziehwagen und bringen ihn zum alten Bären. Er weiß immer was zu tun ist. „Er sieht so aus, als sei er sehr geliebt worden“, sagt der Bär. „Wahrscheinlich hat ihn ein Kind verloren – und es weint nun sehr.“ Sie machen sich auf die Suche nach dem Kind. Am Weihnachtsabend bringt die weise Eule den Teddy zurück zu einem kleinen Mädchen, das ihn selig in die Arme schließt.

Eine richtig süß gemachte Kindergeschichte, die wunderbar gezeichnet wurde. Die Zeichnungen sehen beinahe echt aus, der Zeichner hat da echt großes talent, so etwas bewundere ich immer, denn ich kann gar nicht Zeichnen. Die Geschichte ist eher kurz und eignet sich gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit bald anfängt als gute Nacht Geschichte für eure Kleinen. Schaut also unbedingt selbst einmal rein, es lohnt sich.

7,0 von 10 gefundenen Teddybären