Gefährliche Natur – Die komplette Serie ist eine Dokumentations-Reihe von Polyband/WVG aus dem Jahr 2016.

Gefährliche Natur – Die komplette Serie: Vulkane und Blitze, Eisberge und Lawinen, Tornados und Sonnenwinde: Die dreiteilige Doku-Reihe GEFÄHRLICHE NATUR begibt sich auf die Spur der Naturphänomene Feuer, Eis und Wind. In den drei Folgen ergründet die Naturwissenschaftlerin Helen Czerski mit Hilfe moderner Kameratechnologie die Ursachen und Auswirkungen extremer Wetterereignisse.

Folge 1: Feuer: Vom Ontake in Japan über den Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo bis zum Puyehue-Cordón Caulle in Chile halten aktive Vulkane weltweit noch viele Geheimnisse bereit, die ihnen Wissenschaftler erst dank moderner Kameratechnik nach und nach entlocken. Helen Czerski zeigt, warum diese Bilder nicht nur beeindruckend aussehen, sondern auch Wissenschaftlern dabei helfen, diese Gefahren besser zu verstehen und uns in Zukunft vor ihnen zu schützen.

Folge 2: Eis: Durch Lawinen sterben jedes Jahr hunderte Menschen. Wer unter dem betonharten Schnee begraben ist, hat nur geringe Chancen zu überleben. Doch Wissenschaftler verstehen immer besser, wie aus zarten Flocken eine tödliche Urgewalt entstehen kann. Dank neuer Untersuchungsmethoden werden die Veränderungen in der Struktur des Schnees sichtbar und damit auch die Auslöser von Lawinen.

Folge 3: Wind: Wir schauen in das Herz des Sturms. Seltene Filmaufnahmen von Augenzeugen und neue technische Hilfsmittel verändern unser Verständnis von Tornados. Sie sind die schnellsten Winde auf der Erde. Aber noch immer forschen Wissenschaftler, wie diese Monsterstürme entstehen und wie es zu solch extremen Wetterereignissen kommt.

