Geert Wilders – Gefahr für Europa? am 08.03.2017 um 21:00 Uhr auf ZDFinfo

Geert Wilders – Gefahr für Europa?: Am 15. März wählen die Niederlande ein neues Parlament. In den letzten Umfragen liegt die „Partei für die Freiheit“ von G. Wilders mit 30 Sitzen vorne. Geert Wilders: ein Radikaler, der mit markigen rechten Forderungen zum populärsten Politiker des Landes wurde. Die Dokumentation „Who is Wilders?“ macht sich auf die Suche nach der Person Wilders und nach seinem Erfolg. Was ist seine politische Strategie? Wie ist er zu dem geworden, der er ist?

Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich von Politik in Holland bisher so gar keine Ahnung hatte. Ich kannte keinen einzigen Politiker, keine Partei, nichts und dachte mir das kann man ja mal ändern. So hatte ich mich entschieden mal einen Blick in diese Doku zu werfen und ich war überrascht. Man bekommt ja aus den Nachbarländern immer so ein bisschen mit. In Österreich hatte man das Problem mit der rechten Partei, in Frankreich hat man es auch und in Holland umsomehr. Europa wird langsam rechts, ein Trend den man wohl nur schwer aufhalten kann, der sich aber von alleine lösen wird, da bin ich mir sicher, das aber ist ein anderes Thema. Den Politiker um den es hier geht fand ich interessant, sein Leben möchte ich nicht haben, im Grunde traurig, wenn man sich für seine Überzeugungen schützen lassen muss, wenn man immer in Angst leben muss, egal welcher Überzeugung man ist, verdient hat das wohl niemand. Das das drüben in Holland auch so krass ist hätte ich nie vermutet, schaut mal rein, total interessant.

