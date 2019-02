Geburtstagparty 2019: Tag #3 mit Zweimal Wirbelwind

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 5 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

4 Bewertungen Zweimal Wirbelwind Gabi Meyer

Herausgeber: MEDU VERLAG

Auflage Nr. 1 (25.06.2018)

Gebundene Ausgabe: 32 Seiten

3x Zweimal Wirbelwind: Auf dem Bauernhof von Paulines Eltern gibt es viele, viele Tiere und es ist immer was los. Doch heute ist ein besonderer Tag. Ihre Eltern haben eine Überraschung für Pauline. Sie soll schnell in den Stall kommen. Was Vati und Mutti nur haben? Voller Aufregung und Neugier öffnet sie die Stalltür … Ein wunderschönes Kinderbuch, das ganz bewusst auf Schlichtheit setzt. Alle Menschen sieht man nur von hinten, damit Raum für Fantasie bleibt. „Herzerwärmend, einfach schön!“ Für kleine und große Wirbelwinde zum Vorlesen oder selbst genießen

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 14. Februar 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.