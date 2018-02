Geburtstagparty 2018: Tag #7 mit Freunde fürs Leben – Die komplette Serie

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Freunde fürs Leben – Die komplette Serie: Dramatische Rettungsaktion am idyllischen Ostseestrand: Drei junge Ärzte bemühen sich verzweifelt, den bewusstlosen Walter Leibrecht wieder zu beleben. Doch was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Es war kein Badeunfall, sondern der 70-jährige praktische Arzt hat versucht, sich zu ertränken. Seine Praxis ist bankrott, und die Bank hat ihm die Hypothek gekündigt. Er überlebt seinen Selbstmordversuch und bietet seinen drei jungen Lebensrettern kurzerhand seine Praxis zum Kauf an worauf diese nach kurzem Zögern auch eingehen. Und so ist der Grundstein für die Gemeinschaftspraxis von den Ärzten Dr. Bernd Rogge (Gynäkologe), Dr. Stefan Junginger (Internist) und Dr. Daniel Holbein (Kinderarzt) gelegt. Drei völlig verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Lebensidealen da sind kleine Reibereien und Streitigkeiten im Privaten wie Beruflichen vorprogrammiert. Doch die innige Freundschaft hält sie trotz allem zusammen.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 18.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.