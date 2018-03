Geburtstagparty 2018: Tag #31 mit Steganos Online Shield VPN

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x Steganos Online Shield VPN: Steganos Online Shield VPN wird Ihr digitales Leben wesentlich verbessern. Wir, die Sicherheitsexperten von Steganos, haben diese VPN-Software entwickelt, damit Sie das Internet so nutzen, wie es sein sollte. Egal ob Windows, Android oder iOS – Mit Steganos Online Shield VPN surfen Sie plattformübergreifend mit nur einer Lizenz weltweit sicher und geschützt auf insgesamt fünf Geräten. Profitieren Sie so von dem bewährten VPN-Schutz neben Windows auch auf Ihrem Android und iOS-Smartphone oder -Tablet und schützen Sie sich gleichzeitig in Funknetzen (3G, LTE/4G, EDGE und GPRS). Mit Steganos Online Shield VPN umgehen Sie Ländersperren und streamen auch von unterwegs gesperrte Videos und Inhalte. Identifizieren Sie mobil weitere Geräte in öffentlichen WLANs und blockieren Sie potentielle Bedrohungen.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 14.03.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.