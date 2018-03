Geburtstagparty 2018: Tag #25 mit Die Biene Maja 15 & 16

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

2x Die Biene Maja 15 & 16: Die bunte Klatschmohnwiese ist für die Biene Maja der ‚sonnenschönste’ Platz auf der Welt, denn hier ist jeder Tag ein honigdickes Abenteuer: Maja wird für einen Tag Bienenkönigin und erfährt, dass Regieren kein Honigtauschlecken ist. Eine Blaumeise versperrt den Eingang zum Ameisennest und Maja und Willi müssen es ganz allein mit dem Federvieh aufnehmen. Der kleine Bienenjunge Theo sucht das Abenteuer und landet bei Thekla im Netz. Der Richter bringt die Wiesenwelt durcheinander, als er den Ameisen ihr Lied verbietet. Auch Flip kann nicht mehr singen, weil er heiser ist, und so steht das große Wiesenkonzert auf der Kippe. Und auch Kurt der Mistkäfer hätte gerne ein großes Publikum, doch alle wenden sich von ihm und seiner Kunst ab – bis Maja wie immer die rettende Idee hat.

Die bunte Klatschmohnwiese ist für die Biene Maja der ‚sonnenschönste’ Platz auf der Welt, denn hier ist jeder Tag ein honigdickes Abenteuer: Alle Bienenschüler müssen das Honigdiplom ablegen – und was ist mit den Lehrern? Der listige Piekser will neues Oberhaupt der Klatschmohnwiese werden, was Maja mit noch größerer List verhindern muss. Die Arbeitsbienen streiken. Und Thekla hat Angst vor ihrer eigenen Schwester – bis Maja der alten Spinne Mut macht. Zuspruch braucht auch Willi, um an einer Wiesenrallye teilzunehmen. Maja leistet ganze Arbeit, denn obwohl Willi verliert, ist er am Ende der strahlende Sieger. Am Ziel sieht sich auch Piekser, als er die Königin entführt, um an den Honig der Bienen zu kommen. Und das kostbare Gelee Royale führt Maja und Willi an einen Ort, den Ben geheimhalten will!

