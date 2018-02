Geburtstagparty 2018: Tag #16 mit Die guten Zeiten von Clara Louise

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Die Guten Zeiten Clara Louise, Die Guten Zeiten

Rca Deutschland (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 26.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Die guten Zeiten von Clara Louise: Clara Louise ist wohl das Synonym für das, was man einen selfmade-artist nennen würde. Bereits mit 16 Jahren entschloss sie auf eigenen Beinen stehen und sich frei in Musik und Poesie entfalten zu wollen. Sie zog daher aus ihrem Elternhaus in Lahnstein (Rheinland-Pfalz) kurzerhand aus und lies sich in Salzburg nieder, von wo aus sie in Eigenregie ihre ersten Alben produzierte und bereits in den deutschen Single-Charts Achtungserfolge feiern konnte. Heute, mit 24 Jahren, hat die Songpoetin ihr neues Album Die guten Zeiten kreiert, welches z.T. in Zusammenarbeit mit dem Hamburger-Produzenten Swen Meyer (u.a. Tim Bendzko, Lena) entstanden ist. 14 genreübergreifende Popsongs, die sich wunderbar abwechslungsreich zwischen Folk und Soul bewegen, wobei Clara Louise mit ihrer poetischen Ader und ihrer ausdruckstarken Stimme nie den roten Faden aus der Hand gibt.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 27.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.