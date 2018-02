Geburtstagparty 2018: Tag #15 mit Spaced – Die komplette Serie

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Letzte Aktualisierung am 25.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Spaced – Die komplette Serie: Simon Pegg und Nick Frost in der britischen Kultcomedy der 1990er Jahre. Endlich ist die von Kritikern hymnisch bejubelte und von Fans heiß geliebte britische Sitcom der 90er Jahre, ausgezeichnet mit zwei Comedy Awards, auch hierzulande erhältlich.

Daisy (Jessica Hynes als Jessica Stevenson), zur Hysterie neigende Möchtegern-Schriftstellerin mit akuter Schreibblockade und Tim (Simon Pegg), liebenswerter Science-Fiction-Nerd mit ernsthaftem Star-Wars-Trauma, geben sich als Paar aus, um ihr Wohnungsproblem in den Griff zu kriegen. Der Trick funktioniert und sie ergattern in 223 Meteor Street im Norden von London eine günstige Bleibe. Nach der ersten Euphorie über die neue Wohnung sehen sich Daisy und Tim jedoch der harten Realität der Neunziger ausgesetzt: Liebeskummer, Geldnot, welches sind die korrekten Turnschuhe, oder die Frage, ob man noch ungestraft die Rocky Horror Picture Show hören kann. Diese und andere existenzielle Themen der Generation X erzählt „Spaced“ in irrwitzigem Tempo.

Bei „Spaced“ handelt es sich um eine regelrechte Kultserie mit brillantem Wortwitz von und mit Simon Pegg (Star Trek – Beyond) und Jessica Stevenson (Hynes) (Dr. Who); in einer weiteren Hauptrolle ist Nick Frost (Shaun of the Dead) zu sehen. Regie führte Edgar Wright (Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis, Ant-Man, Baby Driver). Die Sitcom gewann zweimal den britischen Comedy-Award und hat zwei Nominierungen für den BAFTA erhalten.

„Spaced“ erscheint in Deutschland zum ersten Mal auf DVD. Die Serie erscheint im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Die Serie war ein Riesenerfolg bei Kritikern und Zuschauern, und die Veröffentlichung der Serie wird von Fans dringend erwartet. Enthalten in dieser Box sind alle 14 Episoden der zwei Staffeln.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 26.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.