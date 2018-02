Geburtstagparty 2018: Tag #14 mit Common Ground von Above & Beyond

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

2x Common Ground von Above & Beyond: Der nächste große Schritt in der steilen Karriere von Above & Beyond steht vor der Tür, das neue Album „Common Ground“ erscheint auf ihrem eigenen Anjunabeats-Label. Above & Beyond gehören zu den großen Namen der Trance-Szene und geben auf ihrem Label vielen bekannten Künstlern, aber auch vielversprechenden Newcomern ein renommiertes Forum. Auf dem neuen Album arbeiteten sie mit Gästen wie Zoë Johnston, Richard Bedford, Justine Suissa und Marty Longstaff.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 25.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.