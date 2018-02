Geburtstagparty 2018: Tag #13 mit See The Beauty In Your Drab Hometown von Savoy

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

See The Beauty In Your Drab Hometown Savoy, See The Beauty In Your Drab Hometown

Drabant Music (Membran)

Audio CD

2x See The Beauty In Your Drab Hometown von Savoy: Pål Waaktaar Savoy ist bekannt als der Haupt-Songwriter und Gitarrist von Norwegens größtem Pop-Erfolg: A-ha! Neben A-ha ist Savoy das Hauptprojekt von Pål und besteht seit über 20 Jahren. Ihr erstes Album Mary Is Coming wurde 1996 veröffentlicht und wurde in Norwegen mit Gold ausgezeichnet. Das neue langersehnte neue Album „See The Beauty In Your Drab Hometown“ ist bereits das sechste Studioalbum von Savoy und ist seit 2007 die erste Veröffentlichung. Als von den Medien und den Fans gefeierte Band wurden Savoy in den Jahren 2000 und 2007 mit dem Norwegischen Grammy Award (Spellemannprisen) ausgezeichnet. „See The Beauty In Your Drab Hometown“ ist sehr groovelastig, aber bleibt dem gitarrengeprägten Soung der Band treu. Die Sessions und ein Teil der Aufnahmen zum Album fanden in den Clubhouse Studios in Rhinebeck, New York statt. Pål hierzu: „Ich mag es, wenn wir gemeinsam an anderen Orten aufnehmen und dieser war sehr besonders. Das Studio war in einer alten Scheune mit einem riesigen Aufnahmeraum. Es gab dort mehrere Drum-Sets, zwischen denen man sich entscheiden konnte. Außerdem war es für mich sehr schön nach Woodstock zu kommen, wo schon so viele berühmte Musiker abhingen, wie z.B. Dylan und The Band.“

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 24.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.