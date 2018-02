Geburtstagparty 2018: Tag #10 mit Portal Knights für PS4

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 4 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

2x Portal Knights für PS4: Erkunde Dutzende zufällig generierter Inseln und stelle den Frieden in einer Welt wieder her, die vom Bruch auseinander gerissen wurde. Beginne deine Reise als Krieger, Magier oder Waldläufer. Besiege beeindruckende Monster und epische Endgegner, während du Ressourcen sammelst, um mächtige Waffen, Rüstungen und Zauber herzustellen, die dir bei deinem Abenteuer helfen. Reise zwischen den Welten, indem du Portalsplitter sammelst und die uralten Tore wieder erbaust. Lerne mehr als 100 unvergessliche NSCs kennen, schaff dir ein Haustier an und erlebe dynamische Events, die in Echtzeit stattfinden! Bau dir dein perfektes Heim und wähle aus Dutzenden von Materialien und Einrichtungsgegenständen, um es zu personalisieren.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute am 21.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.