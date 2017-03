Geburtstagparty 2017: Tag #27 mit Spielen von Headup Games für die Xbox One und PS4

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Bridge Constructor für die Xbox One oder PS4: In Bridge Constructor werden Sie zum Ingenieur im Brückenbau. In dem kniffligen Konstruktions-Spiel müssen Sie in 30 verschiedenen Levels Brücken über tiefe Täler, Straßen oder Flüsse bauen. Im anschließenden Stress-Test wird dann geprüft, ob die Brücken auch der Belastung von Fahrzeugen stand halten.



Bridge Constructor (Videospiel)

Plattform: PlayStation 4

2x Toby: The Secret Mine für die Xbox One: Das friedliche Leben in einem kleinen Dorf in den Bergen wurde durcheinander gebracht. Jemand hat fast alle Bewohner entführt. Ein paar Mutige versuchten, ihre Freunde zu retten, aber keiner von ihnen kehrte je zurück. Also beschloss Toby nicht einfach nur herumsitzen und zu warten, sondern sich selbst auf den Weg zu machen, um die Bewohner zu finden. Er begab sich in die nahe gelegenen tiefen Wälder, musste aber schon bald realisieren, dass dies erst der Anfang einer aufregenden und gefährlichen Reise sein würde… Begleite Toby zu einem unheimlichen Abenteuer in einer dunklen und gruseligen Welt voller gefährlicher Fallen, Feinde und herausfordernder Rätsel.

2x Pixel Heroes: Byte & Magic für die Xbox One: „Höret! Das Ende ist nahe!! Gewahrt meiner Worte und bereitet euch vor! Ein uralter Kult hat seinen Fuß in dieses Land gesetzt! Sie nennen sich ‚Die Söhne des MorgenGRAUENS‘ und beten eine Kreatur aus alter Zeit an. Sie werben überall auf der Insel um Streiter für ihre dunkle Sache! Ich fürchte, sie wollen jenes erwecken, welches lieber schlafen sollte. Ein dunkles und böses Wesen! Ein Zerstörer von Welten! Verbringt eure letzten Tage weise…“ Betritt die Welt von PIXEL HEROES und mach dich bereit für ein aufregendes Rollenspiel/Roguelike Abenteuer, wie du es noch nie zuvor gesehen hast. Erkunde eine Welt voller urkomischer Ereignisse, tödlichen Dungeons und den wahrscheinlich verrücktesten Gestalten, denen du je in einem Spiel begegnen wirst. Wähle drei Helden für dein Team und schicke sie auf eine Reise, die bei jedem Spiel komplett unterschiedlich verlaufen wird. Bade in einem Meer aus zufällig generierter Beute und besiege die dämonischen Kräfte, welche die Stadt Pixton bedrohen.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 10.03.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.