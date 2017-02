Geburtstagparty 2017: Tag #2 mit einem Negan – Eeny Meeny Miny Moe The Walking Dead T-Shirt in XL

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Negan – Eeny Meeny Miny Moe The Walking Dead T-Shirt in XL: Nach der Hälfte der 7. Staffel Anfang Dezember hieß es erst einmal wieder warten – die lebenden Toten zogen sich für die alljährliche Winterpause in ihren Unterschlupf zurück. Unglaubliche zwei Monate ohne neue Zombie-Geschichten! Ein Ende des Wartens ist immerhin schon in Sicht: Am 13. Februar können wir endlich nach Alexandria zurückkehren.

Neben den gefräßigen Untoten, die in diesem Teil der Staffel etwas in den Hintergrund treten, gibt es für Rick und seine Truppe aktuell eine viel größere Gefahr: Negan, seinen Baseballschläger „Lucille“ und die Saviors. Sie haben Ricks Gruppe gefangen genommen und zwingen sie, die Nahrung für die Saviors zu beschaffen. Fügen sie sich zuerst ihrem Schicksal, so kehrt jetzt langsam das Verlangen nach Widerstand und Freiheit zurück…

Auch bei EMP kann man frei sein – in der Entscheidung, welches The Walking Dead–Produkt man am liebsten hätte: Ein „Mrs. Daryl Dixon“-Shirt, einen Funko Pop Rick Grimes oder eher ein blutverschmiertes Zombieshirt? Eeny Meeny Miney Moe. Die große Merch-Auswahl findet ihr hier.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 13.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.