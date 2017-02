Geburtstagparty 2017: Tag #17 mit der Serie Blutsbande – Staffel 2

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x Blutsbande – Staffel 2: Es ist Winter und seit dem Ende der Saison sind zwei Monate vergangen. Die drei Geschwister Waldemar sind nun gleichberechtigte Eigentümer der Pension und des Anwesens, das ihre Mutter hinterlassen hat. Doch momentan sind die Geschwister in alle Winde verstreut und nur Oskar ist im Gästehaus geblieben. Als Lasse aus Stockholm zurückkehrt, findet er Oskar, nur noch als ein Schatten seiner selbst, ganz alleine und unglücklich vor. Nichts ist vorbereitet für die bevorstehende Weihnachtssaison und Liv ist auch noch nicht aus dem Ausland zurückgekehrt. Oskar ist sich nicht einmal sicher, ob sie jemals wiederkommt. Lasse versucht unterdessen zusammen mit Jonna, die aus London angereist ist, Oskar und das Gästehaus wieder in Form zu bringen, aber Konflikte lassen nicht lange auf sich warten. Wie stark ist das Band der Verwandtschaft, wenn unerwartete Ereignisse plötzlich die Familie bedrohen und die Zukunft der Pension gefährden? Die zweite Staffel befasst sich mit Identitätsfragen und Schuld in einer Familie, die versucht alte Wunden zu heilen. Werden die Geschwister letztlich zum Wohle ihrer Lieben Verantwortung übernehmen und Opfer bringen? Ist Blut tatsächlich dicker als Wasser?

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 28.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.