Geburtstagparty 2017: Tag #1 mit Harte Ziele – Steelbook/Uncut auf Blu-ray

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x Harte Ziele – Steelbook/Uncut auf Blu-ray: Wie viel ist ein Menschenleben wert? Nicht viel in den Augen des skrupellosen Emil Fouchon (Lance Henriksen), der Obdachlose für wenig Geld zur lebenden Zielscheibe für eine reiche Jagdgesellschaft werden lässt. Eine Pervertierung sozialer Missstände, der in New Orleans auch der Vater der jungen Natasha (Yancy Butler) zum Opfer fällt. Zusammen mit dem arbeitslosen Matrosen Chance Boudreaux (Jean-Claude Van Damme) geht sie gegen die gnadenlosen Menschenjäger vor. Und wird so selbst zur Zielscheibe in einem blutigen Katz- und Maus-Spiel.

Der moderne und knallharte John Woo-Actioner, nach 22 Jahren auf dem Index nun endlich zum ersten Mal ungekürzt im deutschen Handel als limitiertes Steelbook für Sammler und Fans! Kein Geringerer als Hongkongs Action-Großmeister John Woo („Hard Boiled“) durfte mit „Harte Ziele“ sein US-Regiedebüt geben und der Martial Arts-Legende Jean-Claude Van Damme das vielleicht eindrucksvollste Action-Feuerwerk seiner Karriere auf seine belgischen Muskeln schreiben. Ein brachialer Klassiker mit Seltenheitswert.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 12.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.