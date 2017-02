Geburtstagparty 2017: Tag #10 mit Yogatherapie – Gestärkt durchs Leben mit Yoga

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x Yogatherapie – Gestärkt durchs Leben mit Yoga: Mit YOGATHERAPIE präsentiert Kate Hall ein Yoga-Programm gegen die Schmerzen und kleinen Leiden, die wir alle aus unserem Alltag kennen: Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, Knie- und Hüftleiden oder Rückenschmerzen. Kate Hall zeigt dir, wie du deinen Körper und deinen Geist nicht nur durch Yoga stärken kannst, sondern wie dir einzelne Übungen dabei helfen, alltägliche Beschwerden zu beheben bzw. ihnen vorzubeugen. YOGATHERAPIE hilft dir, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Verspannungen zu lösen und somit gesund und gestärkt zu leben.

Kate Hall passt klassische Yoga-Techniken konkret auf individuelle Beschwerden an. Diese DVD um fasst neben einer Yoga-Einführung drei 30-Minuten-Workouts für den Muskelaufbau und die Mobilisierung von Nacken und Schultern, Hüfte und Knie sowie den Rücken. Zudem stellt dir Kate drei weitere Workouts vor, die akute Beschwerden lindern und sich durch die jeweilige Länge von lediglich 10–15 Minuten gut in den Alltag integrieren lassen. So kannst du deine Beschwerden mit geringem zeitlichem Aufwand beheben und ihnen vorbeugen.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 21.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.