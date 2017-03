Geburtstagparty 2017: Tag #33 mit einem Musik Paket von Sony Music

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Version of Me (plus exkl. Bonustrack ‚Hold On‘) von Melanie C: Melanie C hat tatsächlich alles dafür getan, dass ihr siebtes Solo-Album, ‚Version Of Me‘, das mit Abstand authentischste und modernste ihrer Karriere geworden ist. Zum ersten Mal verantwortete die Musikerin ein Album komplett selbst. Sie gründete ein eigenes Label, suchte sich ihre Co-Writer aus, schrieb an jedem Song mit, gestaltete das Artwork und ließ sich in keine der Entscheidungen reinreden. Sie hatte eine glasklare Vision von diesem Album, für deren Umsetzung sie sich drei Jahre Zeit genommen hat. Zusammen mit ihren langjährigen Kollaborateuren Peter Vettese (Pet Shop Boys, Annie Lennox, Dido) und Adam Argyle (Newton Faulkner, Diana Vickers) sowie dem Produktions-Duo Sons Of Sonix (Stormzy, Tinie Tempah, Ariana Grande) entwarf Melanie C raffinierte Popsongs mit einer aufregenden Dosis Elektro, die sie mit viel Liebe zum Detail in London und Los Angeles aufnahm. ‚Mein Ziel war es, jeden Aspekt des Entstehungsprozesses bewusst anzugehen und in Sachen Komposition, Sound und Inhalt kreativer zu sein, als je zuvor.‘

Immer Noch Mensch – handsignierte Special Edition von Tim Bendzko: „Für das erste Album hat man sein ganzes Leben, für das Zweite nur ein paar Monate“, so lautet eine Binsenweisheit in der Musikbranche. Für das dritte Album eines Künstlers gibt es solch einen Spruch interessanterweise nicht. Tim Bendzko’s drittes Album heißt Immer noch Mensch, und er hat es erstmalig selber gemacht. In der Rolle des Songschreibers, des Produzenten, des Fotografen – mit erfrischender, selbstbestimmter Unbefangenheit: „Ich habe mich immer wieder gefragt: wie würde ich das machen, wenn ich keine Ahnung davon hätte, wie man das üblicherweise tun würde?“. „Mehr“ gemacht hat Tim Bendzko auf diesem Album auch dadurch, dass er bewusst und gezielt den Weg des „Weglassens“ gewählt hat. Musikalisch bedeutet das eine bewusste Reduktion. Jeder Ton auf Immer noch Mensch ist handgemacht. Die programmierten Beats weichen auf diesem Album dem eingespielten Schlagzeug, Keyboards weichen dem Klavier. Die Soundwelt entsteht nicht durch viele Schichten von elektronischen Klangteppichen, sondern durch das direkte Zusammenspiel von echten Instrumenten. Per Hand eingespielt, intimer, persönlicher und dadurch viel unmittelbarer. Selbst das Meeresrauschen auf „Hinter dem Meer“ ist eigens für den Song aufgenommen. Auch textlich gibt es eine hör- und spürbare Essenzierung: Tim Bendzko spricht klare Worte, anders kann man es nicht sagen. Auch auf dieser Ebene wird Immer noch Mensch zum greifbarsten und berührbarsten Album seiner Kariere. Immer noch Mensch, der Titel verrät es, ist ein sehr direktes, sehr klares Album geworden. Man möchte sagen: ehrlich. Ungeschminkt. Ohne die Absicht etwas zu verbergen. Gleichzeitig voller schöner Melodien, sofort eingängigen Refrains, lebhaften Bildern und persönlichen Notizen. Eine klare, große, mutige Herausarbeitung des eigenen Kerns. Das ist im Pop wirklich nicht selbstverständlich.

Human [Vinyl LP] von Rag’n’Bone Man: Mit einer einzigen Single-Veröffentlichung drückte der britische Shootingstar Rag N Bone Man dem Musikjahr 2016 ganz entscheidend seinen Stempel auf: elf Wochen rangierte sein Hit Human auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts und stellte damit eine neue Jahresbestmarke auf. Damit tat es der britische Hüne mit der unfassbaren Stimme seiner britischen Kollegin Adele gleich, die sich im vergangenen Jahr mit Hello ebenfalls elf Wochen an der Spitze der deutschen Hitliste halten konnte. Für mehr als 400.000 verkaufte Exemplare hierzulande wurde der Song, der auch die Spitze der deutschen Airplay-Charts erreichte, mit Gold und Platin ausgezeichnet und seine erste Deutschlandtour im Dezember war restlos ausverkauft. Human wurde bislang in sieben Ländern mit Gold ausgezeichnet, erreichte in 25 Ländern Platz eins der iTunes Charts und wurde mehr als 45 Millionen Mal gestreamt.

