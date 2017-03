Geburtstagparty 2017: Tag #45 mit einem großen Film Paket von Pidax

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

2x The Strip / Die komplette 13-teilige Polizeiserie: The Strip Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Stadt Gold Coast und den entsprechenden Küstenstreifen im australischen Queensland. Hier leben die Reichen und Schönen und all jene, die ihre Träume wahr werden ließen. Bei all dem Geld ist auch das Verbrechen nicht weit. Eine Ermittlereinheit bestehend aus Inspector Max Nelson, Detective Frances Tully, Detective Jack Cross und einem Forensiker ist hauptsächlich dafür zuständig, Morde aufzuklären. Ihr teilweise kompliziertes Privatleben spielt oft in die Fälle mit hinein. Gleich der erste Fall stellt die Mannschaft auf eine harte Probe: Ein russischer Waffenhändler wurde in seinem Luxusappartement erschossen aufgefunden. Das Opfer zählte zu den wichtigsten Männern der Branche in ganz Osteuropa …

2x Die Schneekönigin: Gerda und Kai leben bei der Großmutter, die Kai als Pflegekind aufgenommen und mit ihrer Enkeltochter Gerda großgezogen hat. Die Schneekönigin, die sich einsam fühlt, möchte Kai als Sohn annehmen. Als Kai sich weigert, mit ihr zu gehen, küsst sie ihn, und sein Herz erstarrt zu Eis, wie das Herz jedes Menschen beim Kuss der Schneekönigin. Bald darauf wird Kai entführt. Die Großmutter und Gerda warten einen Winter lang auf seine Rückkehr, als er aber im Frühling noch immer nicht zurückgekehrt ist, macht sich Gerda auf den Weg, Kai zu suchen. Von einem Raben und einer Krähe erfährt sie, dass Kai in einem Königsschloß sein soll. Doch in dem Schloß findet sie Kai nicht, dafür geben der Prinz und die Prinzessin ihr eine goldene Kutsche, damit sie zum Eispalast der Schneekönigin fahren kann. Unterwegs wird Gerda von Räubern überfallen, die der Kommerzienrat, ein Vasall der Schneekönigin, angestift et hat. Aber wird sie Kai jemals wiedersehen?

2x Fermats letzter Satz: Der Anwalt und Mathematiker Pierre de Fermat hatte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine kurze Randbemerkung in ein Buch geschrieben. In dieser stellte er eine mathematische Behauptung auf, für die er auch den Beweis gefunden habe. Doch blieb dieser Beweis unauffindbar. Generationen von Mathematikern bissen sich in den folgenden Jahrhunderten an diesem mathematischen Rätsel die Zähne aus. Viele hatten versucht, diesen Großen Fermatschen Satz zu beweisen, doch niemand schaffte es. Erst dem Mathematiker Andrew Wiles, der seit seinem 10. Lebensjahr den Beweis dafür finden wollte, gelang es 350 Jahre später, das Rätsel zu lösen. Im Juni 1993 hielt der Brite an der Universität von Cambridge eine Vorlesung, die in die Annalen der Mathematikgeschichte eingehen sollte …

2x Gesucht: Die Frau des Banditen S.: Die beiden berühmten Banditen des Wilden Westens, Butch Cassidy und Sundance Kid, sind tot. Etta Place, Kids Witwe, allein und hoffnungslos nach dem Tod der zwei Banditen, bleibt im Visier eines Pinkerton-Detektivs (Steve Forrest). Sie taucht deshalb nahe der mexikanischen Grenze unter. Sie schließt einen Pakt mit dem mexikanischen Rebellen Pancho Villa, der ihr gegen Lieferung von Waffen und Munition Unterstützung verspricht. Ein gewagtes Unterfangen im Strudel der mexikanischen Revolution von 1910 …

2x Gilligans Insel (Gilligan’s Island) / 10 Folgen der erfolgreichen Kultserie: Eine illustre Runde aus unterschiedlichsten Personen strandet während einer Ausflugsfahrt nach einem Unwett er auf einer einsamen Insel. Schuld an der Havarie ist der schusselige Maat Gilligan. Unter den Gestrandeten befinden sich unter anderem der Skipper, ein Professor, ein Landmädchen, ein Millionär mit Ehefrau und ein Filmstar. Jeder Versuch, die Insel zu verlassen, geht jedoch schief. Schuld daran ist meist die Ungeschicklichkeit Gilligans.

2x Frei geboren – Der Ruf Afrikas / Die komplette 13-teilige Serie: Die Eheleute Joy und George Adamson arbeiten gemeinsam als Jagdaufseher in der Wildnis von Kenia. Dabei steht ihnen Assistent Makedde hilfreich zur Seite. Die Wildhüter stehen immer vo neuen Herausforderungen und Gefahren, die das Leben in der Wildnis Ostafrikas so mit sich bringt. Der kleinen Löwin Elsa wird besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet, denn sie muß behutsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden.

2x Spion unter der Haube / Der komplette 2-Teiler: John Marple (Sieghardt Rupp) wird nach seiner Hochzeit mit Jessica Thompson (Loni von Friedl), der Nichte eines bekannten Nobelpreisträgers, in einem Moskauer Hotel verhaftet. Vom Sowjetgericht wird er wegen Spionage für das Vereinigte Königreich angeklagt und zu zwölf Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Zurück in England versucht seine Ehefrau Jessica mit Hilfe ihres bekannten Onkels Sir Henry (Paul Dahlke) beim Chef der britischen Abwehr eine Intervention zu erreichen. Wenig später wird der Reporter Jim Kinsley (András Fricsay) ermordet. Er war in Besitz eines Films gelangt, der John Marple mit einem russischen Matrosen auf einem Schulschiff in der britischen Hauptstadt zeigt. Der Tod des Journalisten ruft dessen Freund Cazmio (Götz George) auf den Plan, der Jessica beobachtet und ihre Bekanntschaft sucht …

2x Hotel Adlon: Das Berliner Hotel Adlon ist ein weltweit bekanntes Luxushotel. Paul Rippert startet hier seine Karriere als Page zu einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. noch regiert und 1907 die Nobelherberge eröffnet. Paul lernt an seinem Arbeitsplatz auch seine spätere Frau kennen und jede Menge Leute aus der gehobenen Gesellschaft , die sich in einer der Suiten einmieten. Unter all die großen historischen Persönlichkeiten mischen sich jedoch auch immer wieder Menschen dubioser Herkunft , die nichts Gutes im Schilde führen. So erlebt Paul auch, wie ein Attentat auf den russischen Zaren gerade noch verhindert werden kann. Weitere Episoden spielen im Ersten Weltkrieg, in der Zeit der NS-Herrschaft , zur Zeit der Olympischen Spiele 1936, und schließlich kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges …

