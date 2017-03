Geburtstagparty 2017: Tag #29 mit Lioncast LK15 Gaming Tastatur & LX50 Gaming Headset

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Lioncast LK15 Gaming Tastatur: Das brandneue Lioncast LK15 Gaming Keyboard sticht nicht nur vom Aussehen aus unseren bisherigen Tastaturen heraus. Durch die Multi-Color-Beleuchtung der Tasten können bis zu 16 Millionen Farben wiedergegeben werden. Neben der durch die Software individuell einstellbaren Beleuchtung haben wir eine ergonomische Handballenablage entwickelt, die fest mit der Tastatur verbunden ist. So werden auch bei langen Gaming Sessions die Hände geschont und können maximale Leistung bringen.Während viele Hersteller kein N-key-Rollover anbieten setzen wir dieses Feature für ein ordentliches Gaming Keyboard voraus. Die LK15 kann jedoch auch im Office-Betrieb problemlos verwendet werden, denn man kann direkt an der Tastatur zwischen N-key-Rollover und 6-Key- Rollover wechseln. An der linken Seite haben wir sechs Makrotasten verbaut, die ihr mit vier verschiedenen Makro-Modi belegen könnt.Die vier Modi können beliebig eingesetzt werden. Ihr habt die Auswahl zwischen Quick, Timing, Auto und Loop. Diese Makro-Funktionen können nicht nur in Spielen nützlich sein, auch bei der Programmierung oder bei Grafikprogrammen können Makros helfen bestimmte Arbeiten bequemer und effizienter zu erledigen.Wer seine Tastatur noch individueller einstellen möchte, für den haben wir eine ausführliche Software bereitgestellt, in der dutzende Auswahlmöglichkeiten getroffen werden können. Von der Belegung der Tasten, über die verschiedenen Timings der Makro-Modi bis hin zur Hintergrundbeleichtung kann die komplette Tastatur auf den Nutzer zugeschnitten werden.

Lioncast LX50 Gaming Headset: Beim Lioncast LX50 Gaming Headset wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, um maximale Langlebigkeit und eine hochwertige Optik und Haptik zu gewährleisten. Der modulare Aufbau des LX50 ermöglicht es das Mikrofon und das Kabel abzunehmen. So verwandelt sich das Headset schnell in hochwertige Kopfhörer für unterwegs. Ein Verlängerungskabel für Konsolenspieler liegt ebenfalls bei. Durch das gepolsterte Headband des LX50 drückt auch nach mehreren Stunden Gaming nichts am Kopf. Maximaler Tragekomfort ist gegeben. Außerdem liegen dem Headset austauschbare Ohrpolster bei.Die im LX50 verbauten 53mm Soundtreiber bieten ausgezeichnete Soundqualität. Die genaue Ortung von Gegnern und eine kristallklare Sprachkommunikation sind beim LX50 Standard.

